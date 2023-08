Oswaldo Montenegro faz show em Fortaleza nesta sexta-feira, 1º

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro fará mais uma passagem por Fortaleza para um show. Desta vez, o palco será no Espigão do Naútico, na Beira Mar. A apresentação será realizada nesta sexta-feira, 1º de setembro, com início previsto para às 20h30min. Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre ingressos.

O músico natural de Grajaú (RJ) leva à capital cearense a turnê “Pra te Rever”. Um dos grandes nomes da MPB, Oswaldo Montenegro apresenta neste espetáculo clássicos importantes de sua carreira, como "Bandolins", "Lua e Flor", "A Lista", "Estrelas" e "Intuição", além de faixas recentes, como "A Alma do Rio", de 2022.