MC Marcinho está vivo, mas em ‘estado gravíssimo’, diz assessoria

Ícone do funk melody, MC Marcinho teve uma piora no seu estado de saúde. No início da tarde desta sexta-feira, 25, rumores sobre o falecimento do funkeiro circularam nas redes sociais, mas logo foram desmentidos pela assessoria de imprensa do artista.

Internado desde o mês de julho no Hospital Copa d'Or, localizado no Rio de Janeiro, por insuficiência cardíaca e renal, o quadro de saúde do músico piorou no início desta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia”, detalhou Vanessa Bicalho, assessora do artista, em nota divulgada na terça-feira, 22.