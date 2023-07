The Town 2023: Festival abre venda extraordinária de ingressos; veja guia do evento

Festival The Town abre nova venda de nesta quinta-feira, 27 de julho. Saiba como comprar e confira um guia completo do evento

O festival The Town acontece, pela primeira vez, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento é organizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e conta com seis palcos, onde se apresentarão artistas como Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters e Maroon 5.

As atrações estão divididas nos palcos Skyline, The One, Factory, New Dance Order, São Paulo Square e Highway Stage. Quem ainda não comprou seus ingressos terá uma nova chance com a venda extraordinária nesta quinta-feira, 27 de julho. Saiba mais:

The Town 2023: Venda extraordinária de ingressos; Veja os preços

O festival realiza venda extraordinária de ingressos nesta quinta-feira, 27 de julho, a partir das 12 hora. Serão disponibilizados novos ingressos para os cinco dias de evento, que devem ser adquiridos no site da Ticketmaster.

Um ingresso com taxa inteira custa R$ 815; já a meia-entrada custa R$ 407,50.

O pagamento pode ser feito por pix ou cartão de crédito com parcelamento em seis vezes, sem juros. Clientes do banco Itaú podem parcelar sua compra em até oito vezes com cartão de crédito Itaú, Credicard ou Iti.

The Town 2023: O que fazer no festival

Pórtico

O pórtico é o letreiro com o nome do festival que é ótimo para registrar o momento sozinho ou com a sua turma.

Palcos

Os seis palcos serão responsáveis por mais de 200 horas de músicas no festival. O palco Skyline terá grandes nomes da música nacional e internacional.

Já o palco Factory tem como destaque apresentações de hip-hop, performance de street dance e manifestações artísticas.

No São Paulo Square haverá atrações do jazz, do blues e a sintonia da São Paulo Big Band. Finalmente, o palco Highway Stage fica no centro da Rota 85.

The Town: O Musical



Essa é uma produção inédita e exclusiva para o festival. Conta a história de um músico do interior que decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística, que o leva pelos cenários da capital paulistana.

Brinquedos

Na arena do festival, o público poderá aproveitar montanha-russa, tirolesa, roda gigante e mega drop.

Comida

O Market Square concentra as opções de comida para todos os dias de festival, com destaque para a culinária paulista.

Loja oficial

Na loja oficial do The Town serão vendidos produtos da marca.

The Town 2023: Esquema de transporte

A organização do The Town montou um esquema de transporte em parceria com a Via Mobilidade.

Os trens das linhas 4, 5, 8 e 9 de trem e metrô de São Paulo funcionarão 24 horas nos dias do festival. Já as linhas 8 e 9 terão um serviço especial de expresso e semi expresso.

Os bilhetes podem ser comprados antecipadamente no site da Via Mobilidade.

The Town: Serviço de trens expresso

Partidas das estações Barueri (L8), Pinheiros (L9) e Autódromo (L9).

Tempo previsto até Interlagos: 48 minutos de Barueri e 20 minutos de Pinheiros.

Partidas a cada 60 min, das 12h às 20h, nos dias do evento.



The Town: Serviço de trens semi expresso

Partidas das estações Barueri, Carapicupiba, Osasco, Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Santo Amaro e Autódromo.

Tempo previsto até Interlagos: 52 minutos de Barueri e 23 minutos de Pinheiros.

Partidas a cada 30 minutos, das 0h às 4h.

The Town 2023: App do festival

Como parte da experiência do festival, foi lançado o aplicativo The Town, disponível para Android e IOS.

Nele os usuários podem ter acesso à programação do festival atualizada. Segundo o site do evento, em breve os usuários poderão conferir os horários dos shows, o mapa do local do evento e as opções de alimentação, além de agendar o uso e acompanhar o status dos brinquedos e explorar as experiências oferecidas pelas marcas.

Também será possível solicitar auxílio para pessoas com deficiência e ter na palma da mão todas as informações de serviços com as opções de transporte para chegar ao festival.

The Town 2023: Confira a programação completa

O horário de cada show e a programação do palco Highway Stage serão divulgados em breve.

2 de setembro (02/09)

Programação The Town 2023: Palco Skyline

Post Malone



Demi Lovato



Iggy Azalea



Primário: Mc Hariel, Mc Ryan e Mc Cabelinho

Programação The Town 2023: Palco The One

Racionais Mc’s & Orquestra Sinfônica Heliópolis



Criolo convida Planet Hemp



Orochi convida Azzy



Tasha e Tracie convidam Karol Conká

Programação The Town 2023: Palco Factory

Teto



Kayblack



Caio Luccas



UriasS

Programação The Town 2023: Palco New Dance Order

Batekoo Aka Fresh Prince da Bahia x Jujuzl x Kiara x Miranda



Tropkillaz - Especial 10 anos



Os Gêmeos - Uma Experiência



Deekapz x Vhoor



Klean x Klap

Forró Red Light e o Baile Encarnado

Programação The Town 2023: Palco São Paulo Square

Esperanza Spalding



Hermeto Pascoal



São Paulo Big Band convida Alma Thomas



São Paulo Big Band

3 de setembro (03/09)

Programação The Town 2023: Palco Skyline

Bruno Mars



Bebe Rexha



Alok



Luísa Sonza

Programação The Town 2023: Palco The One

Seu Jorge



Leon Bridges



Ney Matogrosso



Matuê convida O Nordeste

Programação The Town 2023: Palco Factory

Luccas Carlos



Wiu



Veigh



Lia Clark

Programação The Town 2023: Palco New Dance Order

Carlos Capslock Showcase aka Belisa x Stroka Live x Tessuto



Ellen Allien x Badsista



Paul Kalkbrenner Live



Vitalic Live



Noporn Live



Carlos do complexo x RHR Live

Programação The Town 2023: Palco São Paulo Square

Esperanza Spalding



Jonathan Ferr



São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie



São Paulo Big Band







7 de setembro (07/09)

Programação The Town 2023: Palco Skyline

Maroon 5



The Chainsmokers



Liam Payne



Ludmilla

Programação The Town 2023: Palco The One

Ne-yo



Masego



Angélique Kidjo



Maria Rita

Programação The Town 2023: Palco Factory

Marvila



Afrocidade



Larissa Luz



Hodari

Programação The Town 2023: Palco New Dance Order

Gop Tun vs 28room + Diogo Strauzs Live feat Julia Mestre



Shermanology



Kerri Chandler



Natasha Diggs Live



L_cio Plants Live



Afterclap x Shigara x Xaxim

Programação The Town 2023: Palco São Paulo Square

Stanley Jordan



Ivan Lins



São Paulo Big Band convida Pauli Lima



São Paulo Big Band





9 de setembro (09/09)

Programação The Town 2023: Palco Skyline

Foo Fighters



Queens of the Stone Age



Garbage



Pitty

Programação The Town 2023: Palco The One

Wet Leg



Barão Vermelho convida Samuel Rosa



Detonautas



Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi

Programação The Town 2023: Palco Factory

Mc Don Juan



Yunk Vino



Mc Dricka



Grag Queen

Programação The Town 2023: Palco New Dance Order

Mamba Negra showcase feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz



Badsista, Malka, Vênus aka Gueto Elegance feat Marina Lima



Inner City Bonus Set Kevin Saunderson



Renato Cohen Live



Aerea Live



Kenya20hz apresenta Chaos Sonora

Programação The Town 2023: Palco São Paulo Square

Stanley Jordan



Hamilton de Holanda



São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno & Ana Cañas



São Paulo Big Band



10 de setembro (10/09)

Programação The Town 2023: Palco Skyline

Bruno Mars



H.E.R



Kim Petras



Iza

Programação The Town 2023: Palco The One

Jão



Gloria Groove



Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro



Marina Sena canta Gal Costa

Programação The Town 2023: Palco Factory

Xênia França



Tássia Reis



Cynthia Luz



N.I.N.A

Programação The Town 2023: Palco New Dance Order

Oddjs aka Davis x Vermelho x Zopelar



Boratto & Emerson Live



Crazy P Soundsystem



Lion Babe



Paradise Guerrilla



Dj Mau B2B Etcétera

Programação The Town 2023: Palco São Paulo Square