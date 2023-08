Filme sobre os Mamonas Assassinas ganha primeiro teaser; assista

"Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe" terá no elenco sobrinho do guitarrista da banda; filme estreia em 2024

Ficção baseada em fatos reais, o filme promete não focar na tragédia ocorrida em 1996, no qual os integrantes morreram em um acidente aéreo, mas sim relembrar as aventuras vividas pelos músicos antes de se consagrarem no cenário musical.

O elenco do filme é formado por Ruy Brissac, que interpreta o vocalista Dinho; Rhener Freitas, no papel do baterista Sérgio; Robson Lima, como o baixista Samuel; Bento, será o guitarrista Beto Hinoto; e Adriano Tunes irá interpretar o tecladista Júlio.

Beto Hinoto irá homenagear tio no filme sobre os Mamonas Assassinas

O ator Beto Hinoto irá interpretar seu próprio tio, o guitarrista Bento. “O que a gente tem de semelhança é querer viver da música. E acreditamos que os sonhos podem se tornar reais”, revelou o músico em entrevista ao portal Extra, no dia 20 de junho.

Para homenagear o tio nas telonas, Beto conta que se dedicou à guitarra: “Estudei bastante, mesmo porque nas cenas do longa sou eu tocando de verdade. Tocar como o Bento não tem como, pois eu fico no chinelo. (...) É uma honra ver minha família me vendo, seguir os mesmos passos do meu tio e cumprir o legado de felicidade dele, lembrando seu jeito de ser. Como artista, sobrinho e fã do Bento, é muito gratificante. É uma emoção surreal.”.



Assista o teaser de “Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe”:

Clique aqui para assistir no Youtube

