Edu Falaschi chega a Fortaleza com a turnê do disco Eldorado

Show do Edu Falaschi em Fortaleza será no Complexo do Armazém a partir das 20 horas e terá participações de Bruno Sutter e da banda cearense Hellhoundz

Edu Falaschi (ex-Angra, Almah e Symbols) segue a carreira solo com o lançamento do novo disco “Eldorado”. O trabalho é o sucessor de “Vera Cruz” (2021) e o segundo de uma trilogia de álbuns já revelada pelo artista. A turnê do novo trabalho passa por Fortaleza neste sábado, 26, com show inédito no Complexo do Armazém a partir das 20 horas.

Ingressos físicos podem ser adquiridos na Gallery Tattoo, Planet CDs e na Jazigo Distro, ou de forma online no site da Bilheto. Valores vão a partir de R$ 100.

O disco “Eldorado” foi uma surpresa na comunidade do heavy metal nacional ao ser divulgado apenas dois anos após o lançamento de “Vera Cruz” (2021). O segundo álbum da carreira solo de Edu Falaschi dá sequência a história contada no trabalho anterior e explora os mitos e lendas sobre a cidade perdida de Eldorado.