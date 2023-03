Prime Video: com Liniker, série Manhãs de Setembro ganhará filme

A série “Manhãs de setembro”, do Prime Video, vai virar filme com direção de Luis Pinheiro. A trama terá início cinco anos depois do fim da segunda temporada, com a família formada: Cassandra (Liniker) e Leide (Karine Teles) aparecerão como mães de Gersinho (Gustavo Coelho).

O enredo da produção traz a história de Cassandra, uma mulher trans que trabalha como motogirl em São Paulo e que tem na música sua maior força. Após viajar para realizar um sonho e se ver em um período estável de sua vida, tudo se complica quando sua ex-namorada, Leide, reaparece com um menino que diz ser seu filho. A série concorre ao 34º GLAAD Media Awards, renomado prêmio dos Estados Unidos.

Luis Pinheiro, que já dirigiu filmes como “Mulheres alteradas” (2018), “Garota da moto” (2021) e séries como “Lili, a ex” (GNT) e a primeira temporada de “Samantha!” (Netflix), avalia como a indicação ao prêmio pode ajudar a destacar o Brasil no cenário do audiovisual no exterior:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A série teve, até agora, 16 indicações a prêmios nacionais e internacionais. E ganhou seis, incluindo o APCA (prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte) de Melhor Série Dramática, importante em São Paulo. A gente também ganhou o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade LGBTQIAP+, vinculada à APO de São Paulo, associação ligada à organização da Parada do Orgulho Gay. Foi emocionante receber porque ele reconhece os esforços de quem contribuiu com a luta. É exatamente isso que o GLAAD faz, em âmbito mundial. Ele pode ajudar a série a ser mais vista principalmente nos Estados Unidos. Se ganharmos, o prêmio pode criar uma visibilidade. É a única estrangeira no meio de séries consolidadas dos Estados Unidos.”

O evento acontecerá no dia 30 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com “Manhãs de setembro”, intitulada “September Mornings”, concorrem “9-1-1: Lone Star” (Star+), "Chucky (Syfy), “Good trouble” (Freeform), “Gossip Girl” (HBO Max), “Grey’s anatomy” (ABC), “The L Word: Generation Q” (Showtime), “P-Valley” (Lionsgate), “Star Trek: Discovery” (Paramount+), “The Umbrella Academy” (Netflix).

Sobre o assunto Gratuito: curso de curadoria em artes visuais abre inscrições

HBO Max anuncia aumento nos planos a partir de 30 de março

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags