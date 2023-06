Com cearenses, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro anuncia indicados

Premiação da indústria audiovisual do Brasil, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro divulgou lista completa de indicações, que inclui produções cearenses

Promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro divulgou a lista de indicações da 22ª edição do evento, que destaca a indústria do audiovisual do País. Quatro produções cearenses foram indicadas neste ano, incluindo a série de animação "Cordélicos", do Canal FDR. A cerimônia de premiação acontece em 23 de agosto, no Rio de Janeiro.

A produção acompanha um grupo de cinco cangaceiros que, após se deparar com uma fenda temporal, acaba no ano de 3333 e precisa lutar contra robôs, alienígenas e mutantes que comandam o sertão. A indicação foi na categoria Melhor Série Brasileira de Animação.

A estreia da série — que tem direção geral de Ale Mchaddo e roteiro coescrito pelo diretor e Felipe Mazzoni — ocorreu em julho de 2022, com exclusividade no Canal FDR a partir do Prodav 01/2013, edital da Agência Nacional do Cinema voltado ao incentivo de projetos para TVs educativas.

Os outros cearenses da lista são os longas "A Jangada de Welles", de Petrus Cariry e Firmino Holanda, em Melhor Documentário; "Bem-vinda a Quixeramobim", de Halder Gomes, em Melhor Comédia; e "Pequenos Guerreiros", de Bárbara Cariry, em Melhor Infantil. Os filmes de Petrus e Halder concorrem ao voto popular nas respectivas categorias.

O filme mais indicado em 2023 é “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos, que disputa 15 categorias. Em seguido, vem “Marte Um”, de Gabriel Martins, com 13 indicações.



Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Confira as principais categorias

MELHOR FICÇÃO

"A Viagem de Pedro", de Laís Bodanzky

"Eduardo e Mônica", de René Sampaio

"Marte Um", de Gabriel Martins

"Medida Provisória", de Lázaro Ramos

"Paloma", de Marcelo Gomes

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

"A Jangada de Welles", de Petrus Cariry e Firmino Holanda.

"Amigo Secreto", de Maria Augusta Ramos

"Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo", de Taciana Oliveira

"Kobra Auto Retrato", de Lina Chamie

"O Presidente Improvável", de Belisario Franca

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA (concorre exclusivamente ao Voto Popular)

"Bem-vinda a Quixeramobim", de Halder Gomes

"Jesus Kid", de Aly Muritiba

"O Clube dos Anjos", de Angelo Defanti

"Papai É Pop", de Caito Ortiz

"Vale Night", de Luís Pinheiro

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

"Alice dos Anjos", de Daniel Leite Almeida

"Alice no Mundo da Internet", de Fabrício Bittar

"DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo", de Mauro Ribeiro de Lima.

"Pequenos Guerreiros", de Bárbara Cariry

"Pluft, O Fantasminha", de Rosane Svartman

MELHOR DIREÇÃO

Gabriel Martins, por "Marte Um"

Laís Bodanzky, por "A Viagem de Pedro"

Marcelo Gomes, por "Paloma"

RENÉ SAMPAIO por "Eduardo e Mônica"

Rosane Svartman, por "Pluft, O Fantasminha"

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA ANIMAÇÃO

"Cordélicos" – 1ª temporada"

"O Show da Luna" – 7ª temporada

"Passagens da Independência" – 1ª temporada

"Vamos Brincar com a Turma da Mônica" – 1ª temporada

