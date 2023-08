Com auge da IA, dublês de Hollywood veem perigo real para seus empregos

"Pode haver um mundo em que eles digam: 'Não, não queremos trazer esses 10 caras (...) só vamos adicioná-los depois com efeitos e IA'. Agora esses caras não têm trabalho", acrescenta.

De acordo com o diretor Neill Blomkamp, cujo novo filme "Gran Turismo" chega aos cinemas em 25 de agosto, esse cenário é apenas a ponta do iceberg. O papel que a IA desempenhará em breve na geração de imagens a partir do zero é "difícil de calcular", disse o cineasta à AFP.

No início, "Gran Turismo" usou dublês dirigindo veículos reais em pistas reais, com alguns efeitos gerados por computador, acrescentados para alguma cena especialmente perigosa. B