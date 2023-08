Primavera Sound 2023: Carly Rae Jepsen fará show no Rio de Janeiro

Além de se apresentar no Primavera Sound, que irá ocorrer em São Paulo, Carly Rae Jepsen também fará show no Rio de Janeiro

De acordo com a publicação no Instagram , o show da cantora canadense irá ocorrer no dia 1º de dezembro, uma sexta-feira, no Sacadura 154, casa de shows localizada no bairro de Saúde, na cidade carioca.

Com pouco mais de quatro meses para a segunda edição do Primavera Sound Brasil, o festival de música anunciou novidades na programação de shows.

Os ingressos para o show da dona dos sucessos “Call Me Maybe”, “The Loneliest Time”, “Everywhere You Look” e outros hits já estão à venda no site da Tickets For Fun, com valores de inteira por R$300 e R$495.

Também é possível adquirir as entradas na bilheteria da Sacadura 154, localizada na rua Sacadura Cabral, 154, no bairro Saúde. As vendas presenciais não possuem taxa.

Primavera Sound 2023 terá shows de Carly Rae Jepsen, Mateus Fazeno Rock e Getúlio Abelha

A edição de 2023 do Primavera Sound Brasil divulgou a lista de atrações que vão se apresentar nos dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre artistas internacionais e novos nomes na música, o cearense Mateus Fazeno Rock e o piauiense radicado no Ceará Getúlio Abelha estão confirmados na programação do festival.

