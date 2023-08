Carnaval 2024: Reginaldo Rossi será homenageado no Galo da Madrugada

Com o tema "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo", o 45° desfile do Galo da Madrugada vai homenagear o Rei do Brega no Carnaval do Recife em 2024. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 22, que trouxe detalhes sobre a próxima vez que o maior bloco do mundo sairá às ruas - como de praxe, no Sábado de Zé Pereira, 10 de fevereiro.

Cada um dos 30 trios elétricos da agremiação terá o nome de uma música do cantor recifense, que completaria 80 anos em 2023 se estivesse vivo. "É, de fato, um verdadeiro rei que merece todas as homenagens, também, do frevo, majestade do Carnaval pernambucano", explica Rômulo Meneses, presidente do Galo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roberto Rossi, filho de Reginaldo, garante que, se estivesse vivo, o rei da música brega seria só gratidão pelo reconhecimento e homenagem vindos do maior bloco do mundo. "Meu pai era fá da nossa cultura, da diversidade cultural de Pernambuco. E ele bebeu muito dela, fã de Gonzaga, dos bregas contemporâneos a ele e dos que surgiram muito por sua influência", disse.