Cantora gospel Ticiana de Paula faz show no Teatro RioMar

Referência no cenário da música católica, a cantora e compositora Ticiana de Paula realiza no próximo dia 13 de setembro, a partir das 19h30min, um show exclusivo no Teatro RioMar Fortaleza.



“O espetáculo ‘Senhor do Tempo’ será um momento de muita celebração, apresentando os principais sucessos da minha carreira, em comemoração aos dez anos de missão. Será uma noite especial e cheia de Deus. Vamos reunir dança, arte, além das participações especiais, que serão divulgadas em breve”, compartilha a cantora que comemora este ano uma década de carreira.

Em 2013, a artista lançou seu primeiro álbum, intitulado “Crer”, que marcou a sua estreia no cenário musical cristão. Em 2018, lançou o álbum “Nasci Pra Te Adorar”, que levou sua missão para outros estados do Brasil.