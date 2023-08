Lady Gaga conquista novo recorde com ‘Poker Face’ e ‘Bad Romance’

Músicas de Lady Gaga, "Poker Face" e "Bad Romance", conquistam 1 bilhão de reproduções no streaming do Spotify

As duas canções que se tornaram sucesso mundial atingiram, em 2023, 1 bilhão de reproduções no Spotify e integram a playlist “ Billions Club ”, que lista todas as músicas que alcançaram o número.

Com os novos recordes, Lady Gaga se tornou a primeira artista feminina a ter mais de uma música na listagem. Anteriormente, as canções “Shallow” e “Always Remember Us This Way” também alcançaram 1 bilhão de reproduções no Spotify.



Lady Gaga: ouça "Poker Face"

Parceria de Lady Gaga e Tony Bennett marca nova geração de fãs

Ícones da música norte-americana, Lady Gaga e Tony Bennett se conheceram em 2011 e trabalharam juntos em duas colaborações, que renderam vários prêmios para os artistas. A parceria levou o astro do jazz para próximo do público mais jovem

O primeiro encontro dos dois foi para o álbum “Duets II”, de Tony, lançado em 2011. Com Gaga, o artista interpreta “The Lady is a Tramp”. A canção original é de Rodgers e Hart, lançada em 1937.

Em julho de 2014, eles se uniram mais uma vez para a gravação do disco “Cheek to Cheek”, lançado em 19 de setembro. Depois de dois anos em produção, o álbum de Tony e Lady Gaga estreou em primeiro lugar na parada da Billboard e apresenta covers clássicos: "Lush Life" de Billy Strayhorn, "Sophisticated Lady" de Duke Ellington e "Anything Goes" de Cole Porter.

O disco fez de Tony Bennett o artista mais velho a ter um número um nas paradas. Ele e Gaga promoveram o álbum com uma turnê de 36 datas. o ano seguinte, “Cheek to Cheek” ganhou uma versão em DVD, que mostra a brilhante afinação entre o cantor e a diva do pop.