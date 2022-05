K-pop: Nayeon, integrante do Twice, faz debut solo em junho

A cantora Nayeon, uma das integrantes do grupo de k-pop Twice, tem debut solo marcado para dia 24 de junho

Nayeon, uma das integrantes do grupo de k-pop Twice, anunciou seu debut solo nesta quarta-feira, 18 de maio. A artista sul-coreana vai lançar o mini-álbum “Im Nayeon” no dia 24 de junho.

Em suas redes sociais oficiais, ela divulgou o primeiro teaser. A imagem mostra alguns objetos de uso pessoal, como óculos, esmaltes, colares e uma xícara de café.

Ainda não há detalhes sobre a quantidade de músicas que haverá no EP. Informações sobre o single principal também não foram divulgados.

Nayeon será a primeira do Twice a lançar um mini-álbum sozinha. Ela faz parte de um dos maiores grupos de k-pop da terceira geração.

O Twice, que estreou em 2015 no mercado sul-coreano pela JYP Entertainment, tem mais oito integrantes: Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu. As nove artistas já lançaram canções populares como “The Feels”, “Alcohol Free”, “Fancy” e “Scientist”.



