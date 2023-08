K-Pop: Le Sserafim lança single em parceria com Demi Lovato

Música do grupo de k-pop Le Sserafim ganha nova versão com parceria de Demi Lovato

O Le Sserafim, um dos grupos femininos de k-pop mais em alta no momento, lançou nova música nesta sexta-feira, 4. Intitulada “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”, a canção ganhou nova versão em parceria com Demi Lovato.

A revelação do feat com a cantora estadunidense foi divulgada no início desta semana e surpreendeu os fãs do grupo sul-coreano e da voz de “Cool for the Summer”, “Really Don’t Care”, “La la land” e outros sucessos do pop norte-americano.

A faixa original faz parte de “Unforgiven”, primeiro álbum do quinteto que foi lançado em maio deste ano. Formado por Yunjin, Kazuha, Euchae, Chaewon e Sakura, o grupo de k-pop já emplacou outros sucessos, como “Antifragile” e “Fearless”.



Le Sserafim e Demi Lovato: ouça a nova música

Clique aqui para assisti no Youtube

