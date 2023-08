Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é internado com covid-19

O apresentador e comediante Carlos Alberto de Nóbrega foi internado após ser diagnosticado com covid-19. A informação foi divulgada por Renata Domingues, esposa de Carlos Alberto, na noite de quinta-feira, 17.

De acordo com a nutróloga, o principal nome de “A Praça é Nossa”, programa de humor do SBT, apresentou os sintomas da doença no início da semana e, após o diagnóstico da infecção por coronavírus, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Desculpem por não atender o telefone e não responder às mensagens sobre a saúde de Carlos Alberto. Ele está com Covid, mas está bem”, explicou Renata, ao publicar uma foto do marido no Story do Instagram.