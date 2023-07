Carlos Alberto de Nóbrega critica Lula por não ter cursos formais

Em entrevista exibida nesta segunda-feira no programa "Roda Viva", da TV Cultura, o humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega questionou uma suposta ausência de formação e diploma de Lula (PT). O artista criticou o petista por não ter "um curso ginasial, universitário, contábil" e ser presidente. "Por isso o País está desse jeito", afirmou.

O humorista afirmou que convidou Lula para o podcast que comanda atualmente. Instigado pela bancada sobre qual pergunta faria ao presidente, Carlos Alberto tentou fugir da questão, rindo e respondendo: "Você quer que eu seja preso?"

Depois, ele mesmo retomou o assunto e compartilhou a pergunta que faria: "O quê que o senhor me explica de um presidente da república (que), no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida?".

"Por isso o País está desse jeito"

Carlos Alberto, então, seguiu com a crítica: "Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República?”, opinou. Vera Magalhães respondeu, afirmando que "o voto é livre".

Logo depois, o humorista interrompeu a apresentadora e afirmou que era "por isso que o País está desse jeito". Vera, então, respondeu: "Temos dúvidas quanto a isso".

Antes de ter criticado Lula pela ausência de educação formal, Carlos Alberto ressaltou que, mesmo tendo convidado o presidente para o podcast, não é petista. "Não misturo meu trabalho com os meus ideais", justificou.

Os diplomas de Lula

Apesar da crítica de Carlos Alberto de Nóbrega, Lula ganhou em 1963 um diploma de meio-oficial de torneiro-mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A experiência é alvo de gratidão do presidente, que celebrou ter sido o primeiro da família a ter profissão.

Além deste, o petista também acumula três diplomas de presidente da República eleito, de 2002, 2006 e 2022. O termo "diploma" diz respeito aos documentos entregues a políticos que certificam que eles estão aptos a exercerem os cargos aos quais foram eleitos.

Em dezembro de 2002, no discurso de diplomação do primeiro mandato, Lula afirmou: "E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu País".

