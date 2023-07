Lula rebate Carlos Alberto da Nóbrega após apresentador criticá-lo por não ter diploma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou sua conta oficial no Twitter, nesta quarta-feira, 5, para rebater as críticas do apresentador Carlos Alberto da Nóbrega, proferidas na última segunda-feira, 3, em entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura. Na ocasião, o apresentador fez comentários negativos sobre Lula, alegando que, por não ter cursado o ensino superior, o petista “afunda o país”.

“Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade", escreveu o presidente, sem mencionar Nóbrega.

Lula acrescentou: “Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o [José de] 'Zé' Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação."

Durante a entrevista, Alberto da Nóbrega mencionou o encontro do presidente com o chefe do Executivo da Venezuela, Nicolás Maduro, em maio deste ano. “Quando o Lula trouxe o Maduro e colocaram um tapete vermelho para ele, na mesma semana coloquei no 'A Praça'", afirmou.

Na mesma conversa, o apresentador foi questionado sobre a possibilidade de participar de um podcast com Lula, e caso ocorresse, quais perguntas faria ao petista. Ele, por sua vez, respondeu que gostaria de saber como um presidente da República, ao receber o diploma do cargo, chora e diz que é o primeiro diploma de sua vida.

No encontro, Nóbrega foi questionado se ironizou Bolsonaro em seu programa de humor. “Sim, e muito. Nunca fui cobrado por políticos por fazer piada com eles”. Ao mesmo tempo, mencionou que foi homenageado por Bolsonaro.

Ele acrescenta que não confunde política com a atuação na área da comédia. “Meu voto é a minha opinião”, concluiu.