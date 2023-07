Juliette lança nova música e revela: ‘É tudo o que estava entalado’

Seguindo com a carreira musical, a cantora Juliette lançou nova música no domingo, 23, durante participação no “Fantástico”, programa da Rede Globo.

Na ocasião, a vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) apresentou duas novas músicas e revelou detalhes sobre a produção do novo álbum.

“Essa música é para todas as pessoas que duvidam de nós, mulheres, ou de pessoas que estão tentando carreiras novas, mas é para me sentir mais leve e falar o que estava entalado na minha garganta”, descreve a artista sobre a canção “Sai da Frente”.

Em entrevista à Poliana Abritta, a Juliette comentou sobre seu novo álbum e afirmou que agora “está no comando” de sua vida e carreira. “Antes era tudo muito rápido, tinha falta de experiência. Hoje estou tomando o lugar em que estou”, conta.

Previsto para lançar no dia 17 de agosto, “Ciclone”, nome do álbum da artista paraibana, terá canções com participações especiais, como “Quase não namoro”, dueto com a cantora Marina Sena.

“Quero celebrar os meus outros lados em diversos ritmos, sonoridades, letras. Cada música vai trazer um pedacinho de mim e encerrar inaugurando uma nova fase como um ciclone, que passa varrendo tudo e constrói novamente”, afirma.



