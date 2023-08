Dinheiro da 'vaquinha' para MC Katia deve ser dado para netos

A quantia arrecadada para custear a prótese para MC Katia deve ser direcionada para os netos, dois meninos, um de 7 e outro de 12 anos, conforme afirma a filha da funkeira Michele Marques.

"Ainda não consegui pensar muito bem no que fazer , porque toda vez que penso nela, eu choro. Mas se a gente for fazer alguma coisa deve ser para os netos dela, que eram a vida dela. No último dia que ela estava lúcida no hospital, ela pediu para ver os netos. Ela não conseguiu, mas lutou até o fim”, disse Michele, em entrevista ao G1.

A "vaquinha" online, que contou com apoio de Ludmilla, Jojo Todynho, Valesca Popozuda, Pepita e Tati Quebra Barraco, arrecadou quase R$ 35 mil reais e teve a colaboração de 2059 pessoas.