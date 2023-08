Danish: conheça a receita e saiba onde encontrar em Fortaleza

Fornada de danish da loja Acclamé, localizada no Cambeba Crédito: FÁBIO LIMA

O danish costuma sobressair ao olhar entre as diversas escolhas disponíveis nas vitrines de padarias e pâtisseries. Apesar do nome incomum - derivado de Wienerbrød, nomenclatura dinamarquesa -, o sabor pode ser familiar para muitos dos degustadores. A base é preparada com manteiga, ingrediente que é misturado com farinha de trigo, ovos e leite. A combinação é dobrada em camadas e assada em alta temperatura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A técnica proporciona uma massa folhada, cuja crocância pode ser usufruída. O formato pode variar em uma proposta aberta, com complementos no topo; enformado, em um modelo mais fechado; e trançado, com coberturas que variam entre o doce e o salgado. Os registros constam que o prato foi baseado na receita de folhado francês, supostamente criada há 350 anos pelo aprendiz de panificação Claudius Gelee. Na Acclame, o danish faz sucesso com a clientela. Crédito: FÁBIO LIMA A criação fez tanto sucesso que migrou por países como Itália, Áustria, Alemanha e Noruega, até chegar à Dinamarca, onde recebeu adaptações. Diferente do modo de preparo tradicional, o danish vem com mais manteiga e possibilita um resultado crocante, aerado e dourado.

Danish: Acclamé Gerente do Acclamé, Wendy Lima explica que a receita utilizada é a tradicional, com "delicadeza, precisão e qualidade". "Para trabalhar com uma massa bem amanteigada, no calor de Fortaleza, além de salas climatizadas e próprias para isso, necessitamos ser precisos no processo", explica. Entre os sabores, tem o Danish Croc Madame (R$15,90) com queijo, presunto e requeijão. Por cima, vai um ovo. Os preferidos dos clientes são Frango Catupiry (R$14,90) com queijo, frango e catupiry; além do de Marguerita (R$14,90) com camadas de molho, queijo, tomate e manjericão.

Danish: Molino A Molino conta com 13 opções de danishes, a exemplo do Danish de Camarão, Bacon, Molho da Casa e Manjericão (R$25,90) e Danish de Mortadela, Mussarela de Búfala, Pistache, Pesto e Limão Siciliano (R$18,90). "A ideia sempre foi trazer as técnicas da cozinha profissional, visando equilíbrio de textura e estética", detalha Gabriela Walraven, sócia-administradora ao lado de Thales Romão. Ela ainda acrescenta que a massa do prato possibilita a liberdade na hora da criação e dá vazão para "diversas bases de sabores e finalizações distintas". Danish: Painê A Painê Panificação Artesanal está localizada no número 899 da rua Castro Monte, no bairro Varjota. A loja é especializada em processos gastronômicos artesanais e oferece variedade de itens aos clientes. Entre as opções folhadas, o estabelecimento apresenta o prato em dois sabores, cada um por R$15. O primeiro é Calabresa com Cebola e o segundo é Frango com Mussarela. Os pedidos também podem ser feitos via iFood e aplicativo Painê.