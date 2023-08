CarnaSobral 2023: festival em Sobral anuncia programação; veja

Uma das festas de Carnaval fora de época mais populares no interior do Ceará, o CarnaSobral 2023 anunciou as atrações do evento deste ano. O festival ocorre nos dias 17 e 18 de novembro, no espaço Arena Aeroporto.

Levando animação para a cidade de Sobral, nomes como Léo Santana e Xand Avião estão confirmados na nova edição do evento. Ao som do axé music, o CarnaSobral 2023 também terá a presença de Claudia Leitte e Bell Marques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos grandes nomes que marcam presença nas festas de Carnaval por todo o Brasil, o festival de música de Sobral também terá apresentações de Felipe Amorim, Ávine Vinny e do Bloco Boneco.

Os interessados em participar do evento podem adquirir os ingressos que estão disponíveis no site BrasilTicket e na loja oficial, localizada no Sobral Shopping. Válido para os dois dias do evento, os ingressos possuem valores de R$620 (inteira) e R$360 (meia-entrada).

Aviões Fantasy 2023: confira programação da festa em Fortaleza

Retorno do CarnaSobral

A última edição do evento ocorreu em 2018 e teve na programação nomes como Bell Marques, Claudia Leitte, Psirico, Luis Marcelo e Gabriel, É o Tchan, Jonas Esticado e banda Cheiro de Amor.