3 receitas de torta de maçã fáceis de fazer

As tortas de maçã são perfeitas para saciar a vontade de comer doce. Preparadas com ingredientes fáceis de encontrar, elas possuem uma textura única e sabores inesquecíveis, que tornam a sobremesa ideal para qualquer ocasião. Elas podem ser servidas com acompanhamentos como sorvetes e coalhada, que realçam o seu sabor e criam uma maravilhosa harmonia.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione a manteiga e gema de ovo e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Com ajuda de um rolo, abra bem a massa e disponha sobre uma assadeira, com fundo removível, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Reserve.

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até obter um caramelo. Adicione a água e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em outra panela, coloque as fatias de maçã e cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra a água e reserve as maças.

Com a ajuda de uma colher, coloque o creme sobre a massa e espalhe bem. Depois, disponha as fatias de maçã sobre ele e cubra com a calda. Leve à geladeira por 4 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Torta de maçã na frigideira

Ingredientes

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de manteiga

2 maçãs sem sementes cortadas em fatias

1 maçã sem sementes cortada em cubos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 ovo

1/4 de xícara de chá de açúcar

Raspas de 1/2 laranja

70 ml de suco de laranja

2 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o açúcar mascavo e mexa até obter um caramelo. Desligue o fogo, disponha as maçãs sobre a calda e reserve. Em um recipiente, coloque o ovo, o açúcar, as raspas de laranja, o óleo e o suco de laranja e misture bem. Junte a farinha de trigo e o fermento químico e mexa até incorporar. Por último, coloque as maçãs cortadas em cubos e misture bem. Despeje a mistura sobre a frigideira, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Após, com cuidado, vire a torta e cozinhe o outro lado por 5 minutos. Sirva em seguida.

Torta de maçã simples (Imagem: nelea33 | Shutterstock)