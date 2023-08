Renato Aragão participa de novo filme do youtuber Luccas Neto

O humorista e ator cearense Renato Aragão está no elenco da fantasia medieval "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", novo longa da produtora do youtuber e empresário Luccas Neto

Após não ter sido convidado para a edição de 2023 do Criança Esperança, o humorista cearense Renato Aragão foi confirmado no elenco do novo filme do youtuber Luccas Neto. A fantasia medieval "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" começou a ser gravada nesta semana no Rio de Janeiro. A estreia está prevista para 2024.

O longa-metragem é protagonizado por Luccas e, além de Renato Aragão, traz no elenco ainda nomes como Zezé Motta e Maurício Mattar. A obra é assinada pela produtora do ator, empresário e youtuber, que interpreta o jovem herdeiro do trono do Reino de Lucebra.

Na trama, uma profecia prevê que Príncipe Lu, ao completar 18 anos, deverá enfrentar o Dragão da Maldade e salvar o reino. Apesar disso, o rapaz não acredita no perigo e vai precisar amadurecer e enfrentar os desafios com a ajuda de figuras como o Mestre dos Mestres, que será vivido por Renato Aragão.

"Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" tem direção de Leandro Neri e roteiro de Paulo Halm, Luccas Neto e Leandro Neri. Descrito como uma "superprodução", o filme traz batalhas, efeitos especiais, caracterização e direção de arte de época.

