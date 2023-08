Banda Os Brothers grava DVD em bar de Fortaleza nesta sexta, 11

A banda Os Brothers grava o seu primeiro DVD nesta sexta-feira, 11, a partir das 19 horas, no Paraíba Bar, em Fortaleza. O grupo é formado por quatro irmãos com origem na cidade de Boa Vista, em Roraima.

O primeiro DVD da banda contará com músicas autorais como “Aquecimento”, “Tequila nela”, “Doguinho” e “Perdoa-me”. A produção é feita pela Mb Produções ao comando de Alex Forte.

Conheça a banda Os Brothers

O amor pela música foi despertado pelo pai Miranda, que queria ser cantor, mas não conseguiu devido aos compromissos com a família. Dos seis filhos, quatro se dedicaram à música, tocam pelo menos dois instrumentos e são formados pela Escola de Música de Roraima.

Em Boa Vista, passaram por duas formações. De 1999 à 2002, a banda Babys do Forró, formada por três dos quatro irmãos (Alex, Mayck e Alan), agitava os aniversários, confraternizações e festas particulares em geral. Em 2003 formaram a banda AFM4, batizada com as iniciais dos nomes dos quatro irmãos. Atualmente, com residindo em Fortaleza, a banda Os Brothers faz em média 15 shows por mês.



Gravação DVD Os Brothers