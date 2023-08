Cinema do Dragão debate acessibilidade no audiovisual em seminário

Mesas-redondas, oficina e filmes compõem programação do seminário "Acessibilidade no Cinema", promovido de forma gratuita pelo Cinema do Dragão

As falas terão intérpretes de Libras, assim como as exibições estarão disponíveis com Audiodescrição (AD), Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Legendas Para Surdos e Ensurdecidos (LSE). De acordo com Kênia Freitas, curadora do Cinema do Dragão, o seminário continua os esforços do equipamento para avançar na aplicação de políticas públicas de acessibilidades sensoriais no audiovisual.

O seminário seguirá até sábado, 12, na sala 1 do equipamento que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMac). Para participar das programações, é necessário retirar convite na bilheteria do Cinema, no dia de cada atividade, a partir das 14 horas. É permitida a retirada de apenas duas entradas por pessoa.

Com mesas-redondas, oficina e exibição de filmes, o Cinema do Dragão realiza gratuitamente a partir desta quarta-feira, 9, a primeira edição do seminário “Acessibilidade no Cinema”. O evento busca avançar em discussões quanto à implementação de políticas públicas relacionadas às acessibilidades sensoriais no audiovisual.

O segundo debate será promovido na quinta-feira, 10, às 17 horas. Camila Vieira (coordenadora de Cinema e Audiovisual da Secult-CE), Marilena Lima (representante do Audiovisual no Conselho Estadual de Política Cultural), George Frota (presidente do Fórum Cearense do Audiovisual) e Thaís Mandarino (roteirista, pesquisadora e roteirista de Audiodescrição) se reúnem para debater “Leis, Editais de Fomento e Produção Audiovisual”.

A primeira mesa-redonda do seminário “Acessibilidade no Cinema” será realizada nesta quarta-feira, 9, a partir das 17 horas. Com mediação de Kênia Freitas, será discutido o tema “ Políticas Públicas - Histórico e Desafios” com mesa formada por Valéria Cordeiro (assessora de Projetos Especiais da Secult-CE), Thamyle Vieira (orientadora da Célula de Acessibilidade da Coordenação de Diversidade, acessibilidade e cidadania cultural da Secult-CE) e Vitória Sâmea (responsável pela supervisão do Programa de Acessibilidade ECA/CCBJ).

As últimas mesas-redondas serão promovidas no sábado, 12, Às 15 horas, estará em discussão o tema “Salas de Cinema e Tecnologias Assistivas” , com Agebson Rocha Façanha (professor e pesquisador do Núcleo de Tecnologia Assistiva do IFCE), Duarte Dias (multiartista e pesquisador com atuação em Cinema, Música, Literatura e Artes Visuais) e Vinicius Ramos (produtor do Itaú Cultural). A mediação será de Igor Girão (bibliotecário do setor de Leitura Acessível da Bece). Por fim, às 17 horas a pauta será “Práticas, Ensinamentos e Aprendizados”, com Bell Machado (filósofa, mestre em Multimeios, audiodescritora, roteirista e narradora), Roger Prestes (professor do curso Jornalismo da UFCA e do curso Letras/Libras) e Gracy Kelly (mestranda em Estudos da Tradução pela UFC, professora, tradutora e intérprete de Libras e Língua Portuguesa). Desta vez, a mediação será de Vitória Sâmea (supervisora do Programa de Acessibilidade ECA/CCBJ).

Lara Lima, integrante do Projeto Acesso e membro do mesmo GT, mediará a conversa “Projetos e Iniciativas Artísticas” na sexta-feira, 11, às 17 horas. O debate terá participações de Liliana Tavares (audiodescritora, produtora de acessibilidade na cultura, gestora da Com Acessibilidade Comunicacional e idealizadora e produtora do VerOuvindo), Gislana Monte Vale (mulher negra, cega, escritora, poeta, pesquisadora e doutoranda em Psicologia da UFF) e Lyvia Cruz (contadora de histórias, tradutora e professora de Libras no IFCE).

A conversa será mediada pelo jornalista Carlos Viana, do O POVO. Ele integra o Projeto Acesso, do Museu da Cultura Cearense, e também é membro do GT Cultura do Acesso, da Secult-CE.

O seminário contará também com a oficina "A linguagem cinematográfica na audiodescrição como possibilidade estética", ministrada por Bell Machado. A formação busca discutir a importância de se conhecer a linguagem artística da obra que se presente traduzir. A oficina será realizada na sexta-feira, 11, às 14 horas.

Quais filmes serão exibidos?

A programação de filmes do seminário se inicia na quarta-feira, 9, com a exibição do documentário autobiográfico “Limiar” às 19 horas. Dirigido por Coraci Ruiz, o trabalho mostra uma mãe que acompanha a transição de gênero do filho adolescente. Há entrevistas feitas entre 2016 e 2019 com os conflitos, as certezas e as incertezas que o perpassam na busca pela identidade.

A quinta-feira, 10, está reservada para a Sessão Curtas Cearenses. Serão exibidas as obras “Dança Nossa de Cada Dia', de Klístenes Braga; 'Luziaria', de Beatriz Cortez Tanabe, e 'O Caminho Vivido', dirigido por Kiko Alves. No mesmo dia - e também na sexta-feira, 11 - ocorrem as sessões VerOuvindo. O festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife produz, exibe e discute a acessibilidade no cinema, com foco na formação de público com deficiência sensorial. Um dos trabalhos a serem apresentados é "Cor de Pele", de Lívia Perini.