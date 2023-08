Maria Rita nega show em Fortaleza em setembro

A cantora Maria Rita não irá fazer show em Fortaleza em setembro. A informação foi negada pela própria artista em resposta a um fã no Twitter.

Previsto para ocorrer no dia 22 de setembro no estacionamento do Shopping Iguatemi, a cantora de 45 anos de idade declarou que o “show não vai acontecer”.

“Esse contratante liberou vendas sem autorização e/ou contrato. Esse show não vai acontecer”, detalhou em comentário na rede social. As vendas estavam previstas para iniciar no dia 28 de julho.

A apresentação era realizada pela empresa Tiago Mello Produções, que divulgou que o show da artista na Capital seria em celebração aos seus 20 anos de carreira.

Lula canta ‘Como nossos pais’ com Maria Rita e chora; veja vídeo

Maria Rita desmente shows

Na mesma publicação em que nega o show em Fortaleza, Maria Rita também desmente uma apresentação em Minas Gerais.