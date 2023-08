CCBNB recebe oficinas literárias de Tarso Melo e Manoel Ricardo de Lima

As oficinas dos escritores acontece de forma gratuita no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), em Fortaleza, recebe oficinas gratuitas dos críticos literários Tarso Melo e Manoel Ricardo de Lima. A primeira formação acontece nesta quinta-feira, 10, com Manoel Ricardo de Lima, às 10 horas.

A oficina leva o título "Catástrofe, a guerra que vem dos dias e escrever não tem importância alguma". O momento pretende debater o fazer literário e os empasses da escrita contemporânea. O autor aborda a fala de Pier Paolo Pasolini, em 1969, como ponto de partida para a formação: “O que o faz escrever tanto? Fale de si o menos possível. É o mundo visto com seus olhos que deve interessar, não a sua pessoa”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A oficina de poesia com Tarso Melo acontece na quinta-feira, 17, às 15 horas. O título do encontro - “Fascinantes inclinações do erro"- vem do poema “Aproximação do terror”, de Murilo Mendes (1901-1975), que fala sobre a fome que está por trás dos versos e as perturbações de que um poema se alimenta. A oficina será dedicada a refletir sobre as relações entre poesia e realidade, estimulando os participantes com exercícios a escreverem seus próprios poemas. É indicado levar papel e caneta.

Ainda na quinta-feira, 17h, às 18h30min, Tarso lança o livro "As formas selvagens da alegria", também no Centro Cultural. A obra é um compilado de poemas escritos entre 2019 e 2022. Em um dos temas, os poemas abordam as notícias negativas do cotidiano.

O livro foi concluído e publicado com apoio do Prêmio por Histórico de Realização em Literatura, do Programa de Ação Cultural (ProAC – Lei Aldir Blanc 2021) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Ainda na ocasião, Tarso de Melo conversa sobre o livro e lê poemas com os poetas Carlos Augusto Lima e Nina Rizzi.



Oficina "Catástrofe, a guerra que vem dos dias e escrever não tem importância alguma"