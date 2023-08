Filme de Almodóvar com Pedro Pascal estreia no cinema em setembro

Dirigido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar, o média-metragem "Estranha Forma de Vida" tem estreia confirmada nos cinemas brasileiros. A produção é estrelada pelos atores Pedro Pascal (de "The Last of Us") e Ethan Hawke (de "Antes do Amanhecer") e mostra o reencontro íntimo de dois pistoleiros depois de 25 anos.

O lançamento do filme está previsto para 14 de setembro no Brasil. O filme teve estreia no Festival de Cannes em 2023 e terá lançamento comercial no País a partir de parceria entre as distribuidoras Mubi e O2 Play.

Na trama, Pascal interpreta o rancheiro Silva, que cavalga pelo deserto para visitar o velho amigo Jake (Hawke), um xerife. A sinopse adianta que a reconexão dos dois é marcada por "intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças". No entanto, uma revelação sobre um crime envolvendo os dois homens impacta o encontro.

