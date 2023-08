Imprensa Food Square dá desconto para clientes de planos de saúde

O Imprensa Food Square e o Maraponga Food Square iniciam nesta segunda-feira, 7, a promoção especial Semana do Sistema de Saúde, na qual os clientes do SUS e de planos de saúde ganham 50% de desconto no rodízio do Boteco.

Na segunda-feira, 7, serão contemplados os clientes do SUS. Já na terça-feira, 8, os do Hapvida. Na quarta-feira, 9, a promoção será válida para os clientes do plano Bradesco Saúde e, na quinta, 10, os clientes da Unimed.

A promoção contempla rodízio de espetos e coxinhas de variados sabores, mesa posta, com feijão tropeiro, cuscuz (tipo farofinha), calabresa acebolada, pão de alho e churros. Tudo por R$ 29,95. O valor normal é R$ 59,90. É necessário levar um pagante integral para ser contemplado na promoção.

Promoção 'dos nomes' no Food Square

O Imprensa Food Square e o Maraponga também realizam a promoção dos nomes, ou seja, a cada dia, dois nomes próprios são sorteados e possuem gratuidade no rodízio, de acordo com as regras da casa. Os nomes desta segunda-feira, 7, no Imprensa, são Marcos e Karla; já no Maraponga são Rayssa e Alisson.

“Assim, no caso do seu nome ser sorteado e você também estiver apto à promoção da Semana do Sistema de Saúde, vale a promoção que o cliente tem mais benefício. Ainda ganha um chopp”, destaca Amandha Leitão, diretora executiva do Grupo ParkFor, que responde pelo Imprensa e Maraponga Food Square. Todos os dias o Imprensa e o Maraponga divulgam os nomes do dia.

Promoção Semana do Sistema Saúde no Food Square

segunda-feira, 7: clientes SUS

terça-feira, 8: clientes Hapvida

quarta-feira, 9: clientes Bradesco Saúde

quinta-feira, 10: clientes Unimed

Quando: de segunda-feira, 7, a quinta-feira, 10, das 18h30min às 22h30min