Exposição com dinossauros em tamanho real chega em Fortaleza

A exposição “Mundo Jurássico” chega ao Shopping Iguatemi Bosque com réplicas de dinossauros em tamanho real. A visitação estará aberta a partir de segunda-feira, 7, com entrada gratuita.

Localizada nos espaços da Praça Cordel e Praça da Rendeira, a exposição apresenta, além dos dinossauros, uma ambientação que simula o habitat natural dos répteis, com sons, movimentos e curiosidades sobre a história de cada animal.



Os visitantes poderão ver réplicas de Tiranossauro, Tricerátopo, Ouranossauro, Espinossauro, Parassaurolofo, Paquicefalossauro, Carnotauro, Amargassauro e Apatossauro. Algumas das peças chegam a 6 metros de altura.

O local também contará com área interativa com realidade virtual e um quiosque oficial do evento. A exposição segue no shopping até o dia 27 de agosto.

“Recebemos com muita alegria essa exposição que já passou por diversas cidades do país. Essa é mais uma opção de programação para toda a família, onde os nossos clientes poderão conhecer todas as curiosidades sobre essa parte tão significativa da história dos dinossauros. Esperamos que seja um período de muita diversão e conhecimento”, destaca o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira.