5 lançamentos imperdíveis da Netflix em agosto

Estrelado por Ji-min Han, o novo dorama da Netflix acompanha a trajetória de Bong Ye-Boon, uma veterinária que se envolve em uma investigação policial por causa de suas habilidades com telepatia. Na trama, a protagonista descobre que é capaz de ler a mente e ver o passado dos animais ao tocar os seus traseiros e, assim, decide testar o limite de suas habilidades. Porém, durante a aventura, ela acaba se envolvendo em uma misteriosa investigação sobre um assassino em série e caberá a ela desvendar a identidade do criminoso.

Série “Mask Girl” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Nova aposta do gênero “humor ácido”, a série narra a vida da administradora Kim Mo Mi (Go Hyun Jung), uma mulher que, desde jovem, sonha em se tornar uma celebridade, mas que sempre teve como empecilho a insegurança com a própria aparência. Apesar disso, ao colocar uma máscara, ela sente um prazer inexplicável e assume uma nova personalidade na internet. No entanto, tudo pode dar errado quando ela se envolve em um incidente que abala a sua vida.

5. One Piece (31/08)