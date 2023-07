Madonna agradece um mês de alta: 'Aos anjos que me deixaram ficar'

Cantora Madonna compartilhou nas redes sociais um texto no qual celebra um mês de alta após ter ficado internada por uma infecção bacteriana grave

A cantora Madonna celebrou nas redes sociais o marco de um mês desde que teve alta do hospital após ficar internada por conta de uma infecção bacteriana grave. A artista agradeceu aos filhos, amigos e aos "anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho".

Ilustrando o texto com fotos dos filhos David Banda e Lourdes Maria, além de uma foto dela mesma segurando um presente especial entregue pelo empresário Guy Oseary, Madonna escreveu: "Amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e eu posso refletir", iniciou.

"Quando as fichas acabaram, meus filhos realmente estiveram presentes para mim. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes", escreveu a cantora. Segundo Madonna, a presença dos filhos e "o amor e o apoio dos amigos" fez "toda a diferença".

Na foto sozinha, Madonna segura uma foto estilo Polaroid na qual o artista visual Keith Haring foi fotografado pelo pintor Andy Warhol vestindo uma jaqueta com o rosto do cantor Michael Jackson pintado.

"Chorei quando abri este presente porque percebi como sou sortuda por estar viva. E como sou feliz por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também já se foram", seguiu. "Obrigada a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho!", finalizou.

Confira o texto completo de Madonna:

"Como mãe, você pode realmente se envolver nas necessidades de seus filhos e nas doações aparentemente intermináveis. Mas quando as fichas acabaram, meus filhos realmente estiveram presentes para mim. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes. Isso fez toda a diferença.

Assim como o amor e o apoio dos meus amigos. Se você ampliar esta foto que estou segurando, verá uma Polaroid tirada por Andy Warhol de Keith Haring vestindo uma jaqueta com o rosto de Michael Jackson pintado nela. Um triângulo perfeito de brilho. Artista que tocou tantas vidas, inclusive a minha.

Chorei quando abri este presente porque percebi como sou sortuda por estar viva. E como sou feliz por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também já se foram. Obrigada, Guy Oseary, por este presente! E obrigada a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho!"

