Madonna celebra 40 anos de álbum após ser internada na UTI

A cantora Madonna recebeu alta do hospital e está celebrando o retorno para casa após ser internada na UTI. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 27, a artista comemora poder “ser capaz de mexer o corpo”.

Aos 64 anos de idade, Madonna precisou ser hospitalizada às pressas após ter uma séria infecção bacteriana. O problema de saúde a fez adiar o início da turnê mundial “Four Decades, The Celebration Tour”, prevista para iniciar no último dia 15, no Canadá.

“Ser capaz de mexer meu corpo e dançar um pouquinho me faz sentir a estrela mais sortuda do mundo. Obrigado a todos os meus fãs e amigos! Vocês devem ser minha estrela da sorte também”, escreveu a artista no post do Instagram.

Os shows da turnê mundial celebrariam os 40 anos do lançamento de “Madonna”, álbum de estreia da Rainha do Pop. Na publicação, Madonna também parabeniza as quatro décadas do seu primeiro disco: “E feliz aniversário de 40 anos para o meu primeiro álbum”.

Madonna fala sobre retorno da turnê mundial após ser internada na UTI

Em comunicado publicado no dia 10 de julho, Madonna detalha sobre a preocupação em “decepcionar” os fãs que aguardavam os shows. “Eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para minha turnê. (...) Eu também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show”, conta.

Sobre o retorno com os show comemorativos, a artista explica que há planos de iniciar a turnê a partir dos países da Europa e reagendar as datas marcadas no Canadá, EUA e México. “O plano atual é reagendar a parte da turnê na América do Norte e começar pela Europa, em outubro.”.

