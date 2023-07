Planta e Raiz faz show em Fortaleza durante festival em setembro

A banda Planta & Raiz virá a Fortaleza no mês de setembro para participar da programação do Festival Reggae 085. Marcado para ocorrer no dia 6 de setembro, na Barraca Santa Praia, a festa também terá shows de grupos cearenses conhecidos na cena do reggae.

Antecedendo o feriado do Dia da Independência, a primeira edição do Festival Reggae 085 tem início às 21 horas e promete ter oito horas de duração para que o público presente possa curtir todos os espaços do evento.

Com 25 anos de carreira, a Planta & Raiz é uma das bandas mais relevantes do reggae nacional. O evento também terá participação do grupo Ponto de Equilíbrio, conhecido pelos sucessos “Novos dias”, “Estar com você” e outros.

Além das bandas ícones do gênero musical, o Festival Reggae 085 também terá participação da banda cearense Donaleda e do DJ BK.

Os ingressos para o Festival Reggae 085 já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital com valores de R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada). Haverá também ingresso social no valor de R$ 80, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.

Festival Reggae 085

Com : Planta & Raiz, Ponto de Equilíbrio, Donaleda, DJ BK



: Planta & Raiz, Ponto de Equilíbrio, Donaleda, DJ BK Quando : 6 de setembro, às 21 horas



: 6 de setembro, às 21 horas Onde : Barraca Santa Praia (Av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo)



: Barraca Santa Praia (Av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo) Quanto : R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada)



: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada) Ingressos: no site da Bilheteria Digital



