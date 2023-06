Cineteatro São Luiz terá Parque Tecnológico, diz Sandra Monteiro

Sobre infraestrutura para tecnologia e inovação, a titular da Secitece aponta o prédio do Cineteatro São Luiz como local estratégico para desenvolver a tecnologia do estado

Sandra Monteiro está a frente da SECITECE (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior). Nutricionista de formação, e especialista em Administração Hospitalar e em Fisiologia Humana, também tem mestrado e doutorado. Saiba mais sobre seu pensamento AQUI. Sabe, portanto, o que é e como fazer ciência. Sobre estrutura para TI, Sandra nos escreve sobre os planos da sua pasta:

*por Sandra Monteiro

"O Governo do Ceará, por meio da Secitece, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, estão atuando conjuntamente para a implantação do Parque Tecnológico que irá funcionar no prédio do Cineteatro São Luiz. A obra já foi iniciada e é acompanhada pela SOP, com expectativa de entrega em 2024.

Os Parques Tecnológicos são espaços destinados à inovação tecnológica, reunindo empresas, incubadoras de negócios, centros de pesquisas e laboratórios. A principal função desse tipo de polo é criar soluções que geram benefícios econômicos e sociais. Assim, investidores e órgãos públicos podem participar da iniciativa e estimular as atividades.

O novo parque funcionará do Edifício do Cineteatro São Luiz, localizado no Centro de Fortaleza. A área é estratégica para o desenvolvimento de atividades voltadas a CT&I, devido à sua facilidade de acesso e proximidade com o setor acadêmico e empresas. Para reforma e adaptação do prédio, o Governo Federal, por meio do MCTI, e o Governo do Ceará, por meio da Secitece, firmaram convênio no valor de R$ 1.149.083,95.



O equipamento irá ocupar os quatro últimos andares do prédio, uma área de 2.320 m². Outros Programas da SECITECE a exemplo da Universidade do Trabalho Digital, Corredores Digitais e CriarCE já utilizam o espaço do Prédio. O novo Parque contará com áreas para desenvolvimento de projetos, aulas, reuniões, palestras, laboratórios, coworking e incubadoras. Grandes empresas serão convidadas a ser âncoras do Centro de Tecnologia, que comportará ainda 25 startups.

Prédios históricos do Centro de Fortaleza Na foto: Cine São Luiz Foto: Fábio Lima, em 17/11/2011 *** Local Caption *** Publicada em 18/11/2011 - FO 04 Publicada em 18/11/2014 - VA 04 Crédito: FÁBIO LIMA

Uma vez instalado na área central de Fortaleza, sua atuação se dará principalmente nos eixos de produção de software e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Economia Criativa, além do foco em games e em prototipação com base em fabricação digital. Será um parque urbano e aberto nesta área de acesso à população cearense. A SECITECE pretende interiorizar as atividades do futuro Parque, inicialmente integrando ações dos Centros de Inovação e de Cadeia Criativa de Sobral e do Crato.

A partir de uma abordagem de estímulo às conexões entre empreendimentos inovadores, o espaço integrador foi pensado para gerar impacto no ecossistema local e regional cearense.",