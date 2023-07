Mostra de Teatro Transcendental: edição de 2023 inicia em 30 de julho

Lançada na última quinta-feira, 14, a nova edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental anunciou as datas do evento deste ano. Marcada para ocorrer entre os meses de julho e agosto, a Mostra de Teatro irá percorrer diversas cidades do Ceará.

Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do Estado, o festival de teatro conta com apresentações que levam mensagens de fé, amor, solidariedade e esperança por diversos ambientes.

Chegando na 21ª edição em 2023, a Mostra deste ano terá início no dia 30 de julho, com o primeiro espetáculo sendo realizado na cidade de Limoeiro do Norte.

O evento irá percorrer os municípios de Alto Santo, Tabuleiro do Norte, Madalena, Quixadá, Quixeramobim, Viçosa do Ceará, Guaraciaba do Norte, Barbalha, Crato, Juazeiro, Pentecoste e Guaiúba até o dia 13 de agosto.

Em Fortaleza, a 21ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental será realizada no Teatro Riomar Fortaleza, entre os dias 18 e 20 de agosto. Informações sobre os espetáculos e programação completa do evento pelo Ceará devem ser divulgadas em breve.

21ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental

Quando : de 30 de julho a 13 de agosto



: de 30 de julho a 13 de agosto Onde : diversas cidades do Ceará



: diversas cidades do Ceará Mais informações: no Instagram @mostradeteatrotranscendental



