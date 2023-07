The Rock faz doação milionária em apoio à greve em Hollywood

Fundação que apoia atores de Hollywood recebeu uma doação milionária de Dwayne Johnson, o The Rock

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, realizou uma doação milionária em apoio à greve dos atores em Hollywood.

A informação foi revelada por Courtney B. Vance, ator e presidente da SAG-AFTRA Foundation, que declarou que a doação de The Rock foi a “maior já recebida na história da entidade”.

Ligada ao Sindicato dos Atores de Hollywood, a SAG-AFTRA Foundation possui o objetivo de auxiliar os membros mais necessitados com bolsas e planos de saúde.

De acordo com informações do SAG-AFTRA, cerca de 87% dos atores ganham menos de US$ 26 mil por ano, o que os impede de terem acesso aos serviços de planos de saúde.

“Quando enfrentamos uma crise como esta e vamos gastar milhões de dólares em assistência financeira, é quando precisamos de nossos talentos de alto nível que podem pagar, pois estão em situação de ajudar os outros”, afirma Cyd Wilson, diretor da Fundação para a revista Variety.

O presidente da Fundação não revelou o valor exato de quanto foi doado por The Rock, mas detalhou que o ator de “Adão Negro” fez uma doação de “sete dígitos”, tratando-se de uma quantia milionária. Segundo Vance, Dwayne afirmou que “não irá a lugar nenhum” e ajudará no que for preciso.



