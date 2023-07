Invasão Secreta: quinto episódio esquece sua própria história

Se no final do episódio anterior "Invasão Secreta" havia se perdido um pouco, aqui a série ignora totalmente o caminho que vinha traçando. O quinto episódio é marcado pela ausência de profundidade e pelo excesso de diálogos expositivos. Deixando de ser uma das maiores promessas dos estúdios Marvel como série, e passa a ser só mais uma série esquecível.



Toda a complexidade e intimismo que o seriado vinha construindo em torno dos Skrulls é deixada de lado aqui. Logo de cara, temos a cena do presidente dos Estados Unidos sendo socorrido, enquanto Nick Fury (Samuel L. Jackson) e alguns médicos e logo podemos perceber que a coerência foi abandonada pelo diretor Ali Alim.



Como o presidente de uma das maiores nações do mundo sofre um atentado terrorista em um país estrangeiro, e a única pessoa junto a ele no hospital é Nick Fury? Ok, foi Fury quem resgatou o presidente e o levou até o hospital, mas é de se esperar que, no mínimo, alguns seguranças apareçam no local para auxiliá-lo, mas nem isso.

Parece que toda a ideia de fazer uma série sem clichês, sem diálogos expositivos desnecessários e que estava levando toda sua trama muito a sério, foi abandonada. Na mesma cena, dois personagens que antes tiveram diálogos cheios de camadas, agora parecem pouco se importar com o que está acontecendo ali. A série parece esquecer a profundidade que vinha dando a Fury e outros personagens e trata tudo de forma extremamente superficial.

Em certo momento do episódio, Giah (Emilia Clarke) vai em busca do corpo de seu pai, que morreu protegendo o presidente no episódio anterior. Assim como ela, ele logicamente é um Skrull, e se espera, no mínimo, que seu corpo tenha sido levado pelos soldados restantes que estavam protegendo o presidente. Mas em um simples corte de cena, Giah já se encontra com o corpo do falecido pai. Não que ela não conseguisse resgatar o mesmo, já que ela tem a habilidade de se transformar em qualquer um. Mas chega a ser preguiçosa a forma como essa cena é apresentada, sem qualquer profundidade ou respeito ao personagem.



A série até tenta trazer profundidade a seus diálogos. Em certo dialogo Giah questiona a esposa de Fury, Priscilla, que também é Skrull, sobre seu relacionamento com o humano e se ele a amaria em sua forma real. Porém, enquanto debate isso, ela está com a aparência de humana. Aparência que ela manteve até mesmo durante o enterro de seu pai, momentos antes. É como se a série não entendesse os próprios diálogos, expondo uma enorme hipocrisia entre eles.Não satisfeitos com toda essa contradição, os roteiristas ainda incluem no momento uma cena de ação sem sentido e piegas, que não acrescenta absolutamente nada na trama.



Gravik (Kingsley Ben-Adir), que era um vilão imponente e coerente, agora não passa de um personagem genérico. Mudando seus planos, sem ao menos questionar o peso de suas decisões para o seu povo. Povo esse que era o foco do antagonista durante toda a série. As intenções de Gravik eram totalmente compreensíveis, apesar de suas ações serem questionaveis. O texto que fazia paralelo com imigrantes, pertencimento e que era coerente e atual, foi deixado totalmente de lado por algo superficial e clichê. Não é, nem de longe, o vilão apresentado nos dois primeiros capítulos.



Nick Fury não escapa desse mal. O personagem que vinha sendo desconstruído para o público, sendo mostrado como alguém mais real, com falhas e acertos, volta a ser o que era antes, mas de uma forma superficial, sem sentido. O retorno do personagem à sua antiga forma deveria ser o clímax apresentado aqui, mas acontece de forma insossa e forçada.



"Invasão Secreta" é mais uma "vítima" dos finais apressados que os estúdios Marvel vêm apresentando para suas séries e agoniza ao se ver de frente do seu final de forma totalmente superficial e preguiçosa.



