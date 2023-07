Festival Samburá anuncia filmes selecionados para 2ª edição

Realizado no distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro e traz 30 curtas na seleção oficial

Realizado no distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, o Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar realiza a segunda edição do evento neste ano. Entre os dias 15 e 20 de setembro, 30 filmes de curta-metragem selecionados serão exibidos na mostra competitiva.

A curadoria do 2º Festival Samburá foi realizada por Sara Benvenuto, Henrique Dídimo e Felipe Camilo, nomes da realização audiovisual cearense. O trio escolheu os 30 selecionados entre um total de 286 produções inscritas.

A seleção oficial traz obras de nove estados brasileiros: Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. O festival destaca produções que trazem temáticas relacionadas com ecologia, cultura do mar e direitos humanos.

As 30 produções escolhidas terão exibição ao ar livre, na Praia do Pecém. Elas concorrem ao Troféu Lygia Guedes, premiação do festival, em 10 categorias diferentes, incluindo Melhor Filme, cujo premiado ganhará também R$ 5 mil.

Confira os filmes selecionados

Contos Mirabolantes – O Olho Do Mapinguari (PA)

Rua Dinorá (CE)

Maré Braba (CE)

O Côco Do Pecém (CE)

A Margem De Um Rio Que Passam Meus Ancestrais (CE)

Retratos De Uma Jovem Em Quarentena (RJ)

Das Águas (PE)

10 Reais (SP)

Paraguaçu (RJ)

Terra De Mulheres (MG)

Titan Não Se Vende Com Kátia (CE)

Moeütchima Patchorü No'e: Anciã Vive Em Mim A Sua Juventude (CE)

Emerenciana (PR)

Beneditas (BA)

O Futuro Que Me Alcance (SP)

Do Quilombo Pra Favela (SP)

Missão Berço Esplêndido (SP)

Tapajós: Uma Breve História Da Transformação De Um Rio (AM)

Renascer (CE)

Cem Pilum (AM)

Os Finais De Domingo (CE)

O Mar Que Habita Em Mim (PE)

Essa Terra É Meu Quilombo (BA)

Puba (CE)

Inté Morrer (CE)

Banho (PE)

Do Tanto De Telha No Mundo (CE)

Às Moscas (PE)

Cinema Para Os Mortos (SP)

Vamos Juntos Nos Fortalecer (SP)



