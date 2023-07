Panelada gigante é distribuída gratuitamente em festival no Ceará

Nos dias 28 e 29 de julho, o Mercado São Sebastião realiza o 1° Festival Gastronômico do espaço e reúne chefs para bater o recorde da maior panelada do mundo. Os cozinheiros farão 500 kg da iguaria, que será distribuída gratuitamente entre os presentes.

Durante os dois dias de festival, o Mercado São Sebastião contará com música, atrações locais, comida típica cearense e 22 stands com vendas de produtos regionais, sendo 11 de permissionários de restaurantes do mercado.

O prato de panelada em cada stand custará R$20. Já o estacionamento terá valor único de R$10. A entrada é gratuita.

No sábado, 29, a programação contará com representantes do RankBrasil, que valida os recordes brasileiros, para a pesagem oficial da panelada gigante. O prato será elaborado por 11 chefs permissionários do mercado e, após pesado, será distribuído gratuitamente aos presentes.

Sobre o Mercado São Sebastião

Localizado na rua General Clarindo de Queiroz, no Centro de Fortaleza, o Mercado São Sebastião é um equipamento público inaugurado em 1897, fazendo 126 anos em 2023.



Em 2019, o Mercado realizou o Festival da Buchada, onde conquistou o recorde de maior buchada de bode já feita, pesando 135,25 quilos. O prato rendeu 1.500 porções e foi distribuído aos presentes.



1° Festival Gastronômico Mercado São Sebastião

Onde: Mercado São Sebastião (Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro)



Mercado São Sebastião (Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro) Quando: 28 e 29 de julho, a partir das 18 horas



28 e 29 de julho, a partir das 18 horas Entrada Gratuita

