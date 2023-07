Festival Replay terá Sean Kingston, KLB e Br’oz na programação

Sean Kingston fará show no Brasil durante o Festival Replay; confira programação atualizada

Um novo festival de música está previsto para acontecer em 2023. Intitulado Replay, a primeira edição do evento terá shows nas cidades do Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, e em São Paulo, em 4 de novembro.

Com objetivo de reviver os sucessos musicais dos anos 2000, o Festival Replay terá entre as atrações as bandas KLB, Br’oz, CPM 22 Dibob e Detonautas, além de Wanessa Camargo, Valesca Popozuda, É O Tchan, Furacão 2000, Kasino e Supla.

Na atração internacional, o rapper estadunidense Sean Kingston foi anunciado na programação. Em São Paulo, o festival irá ocorrer no Centro Esportivo Tietê, já no Rio de Janeiro, o evento será realizado no Riocentro.

As vendas dos ingressos para o Festival Replay vão estar disponíveis no site do Sympla a partir deste sábado, 30 de julho.

Confira programação do Festival Replay

Rio de Janeiro

Sean Kingston



Valesca Popozuda



Detonautas



Furacão 2000



Dibob

São Paulo

Sean Kingston



Wanessa Camargo



CPM 22



Furacão 2000



Supla



Kasino

Festival Replay

Rio de Janeiro

Quando: 28 de outubro



Onde: Riocentro

São Paulo

Quando: 4 de novembro



Onde: Centro Esportivo Tietê

Vendas: no Sympla a partir do dia 30 de julho



Mais informações: no Instagram @festivalreplay

