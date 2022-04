KLB anuncia nova turnê após sete anos fora dos palcos

Com 17 cidades confirmadas, a turnê se inicia em junho e a venda de ingressos estará disponível a partir do dia 28 de abril

A banda KLB, sucesso entre os adolescentes nos anos 2000, anunciou no último domingo, 17 de abril, uma nova turnê, intitulada "20+2 Experience". As apresentações marcam o retorno do grupo, após sete anos longe dos palcos.

Formado por Kiko, Leonardo e Bruno, o KLB foi responsável pelos sucessos "A dor desse amor", "Ela não está aqui", "Por que tem que ser assim?", "Estou em suas mãos" e "Um anjo". O grupo vendeu em torno de 4 milhões de discos ao longo da carreira.

As apresentações se iniciam a partir de junho e a banda já confirmou passagens por 17 cidades, incluindo Fortaleza, Recife, Maceió, Natal e Salvador. O grupo ainda garantiu que novas datas e destinos serão anunciados nos próximos dias.

A venda de ingressos começa no dia 28 de abril, de acordo com informações divulgadas no site do trio. Além das apresentações, o KLB anunciou que em breve lançará um novo single.

Confira a agenda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KLB (@klb)