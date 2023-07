Morte de Tony Bennett: cantor gravou mais de 60 discos e recebeu dezenas de prêmios; lembre sucessos

O cantor Tony Bennett, que faleceu na manhã desta sexta-feira, 21, é considerado um ícone da música norte-americana. Em 70 anos de carreira, o astro do jazz e do pop gravou 61 discos que renderam 20 prêmios Grammy’s e dois Emmy’s — este último é conhecido como o "Oscar da TV”.

Além disso, Bennett possui honrarias como uma estrela na Calçada da Fama e o Prêmio pelo Conjunto de sua Obra da Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores.



Morte de Tony Bennett: Cantor ganhou 20 Grammy’s

Tony ganhou o principal prêmio da música americana pela primeira vez em 1963, quando levou três gramofones para casa nas categorias: Melhor Performance Pop Solo, Gravação do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Ainda, ele ganhou o Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional por três anos seguidos, 1993, 1994, e 1995.

O álbum “Unplugged”, que ganhou o prêmio de Álbum do Ano, em 1995, foi resultado do show realizado para a MTV no ano anterior. Esse álbum também recebeu um disco de platina.

Em 1997, 1998 e no ano 2000, o artista ganhou três troféus de Melhor Performance Vocal Pop Tradicional, prêmio que homenageia a excelência técnica dos artistas. Ele também levou o prêmio nos anos de 2004, 2006 e 2007.

Em 2001, recebeu o Prêmio Grammy de Contribuição em Vida, pelo conjunto de sua obra.

Tony Bennett também ganhou vários Grammys por colaborações com outros artistas. Em 2007, ganhou o prêmio de Melhor Vocal Pop Colaborativo, com Stevie Wonder, pela obra “For Once in My Life”.



Em 2012, ele levou o Grammy de Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop, pela música “Body and Soul", regravada com Amy Winehouse.

Pela sua parceria com Lady Gaga, os dois ganharam o Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional, com o álbum “Cheek to Cheek”, em 2015.

A última vez que Tony Bennett ganhou um Grammy foi em 2016, com Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional pela obra “The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern”, com colaboração de Bill Charlap.

Morte de Tony Bennett: O artista ganhou dois Emmys em sua carreira

O cantor Tony Bennett ganhou ainda dois prêmios Emmy por suas performances. Os prêmios foram de Melhor Performance Individual em um Programa de Variedades ou Música.

O primeiro foi em 1996, pelo “Tony Bennett Live By Request: A Valentine Special”. E o último em 2007, por “Tony Bennett: An American Classic”.