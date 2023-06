Grammy Awards terá três novas categorias na próxima edição

O Grammy Awards terá três novas categorias a partir da próxima edição. A novidade foi anunciada na terça-feira, 13, pela Recording Academy. As novas categorias são: Melhor Performance de Música Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação de Dança Pop. Ano passado a premiação incluiu as categorias compositor do ano e canção sobre mudança social.

Outras modificações também foram anunciadas. Duas categorias existentes, a de produtor não clássico do ano e a de compositor do ano, serão agora escolhidas por todos os votantes, em vez de um seleto grupo específico do gênero.

As mudanças foram aprovadas na última reunião semestral do Conselho da Recording Academy, realizada em maio.

Confira o anúncio:

“A Recording Academy tem o orgulho de anunciar essas últimas mudanças de categoria em nosso processo de premiação. Essas mudanças refletem nosso compromisso de ouvir ativamente e responder ao feedback de nossa comunidade musical, representar com precisão uma gama diversificada de gêneros musicais relevantes e permanecer alinhados com o cenário musical em constante evolução”, afirmou Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academia.

Essas mudanças ocorrem após vários anos de reformulação nas categorias do Grammy, enquanto a Academia tenta mitigar as críticas de que suas seleções não são inclusivas e não refletem a evolução da indústria da música.

Anos Anteriores

No ano passado, a organização premiou a melhor trilha sonora de videogame e criou o tão esperado prêmio de compositor do ano, aberto a compositores que não são necessariamente artistas intérpretes ou produtores.



Em 2020, a instituição sediada em Los Angeles alterou o nome de várias categorias, como a controversa música urbana contemporânea, que virou R&B progressivo.

"Estamos entusiasmados em homenagear e celebrar os criadores e gravações nessas categorias, ao mesmo tempo em que expomos uma gama mais ampla de músicas para fãs em todo o mundo”, finaliza.

Conheça a definição de cada categoria de acordo com o anúncio:

Melhor Performance de Música Africana

"Uma categoria de faixas e singles que reconhece gravações que utilizam expressões locais únicas de todo o continente africano. Destacando as tradições musicais melódicas, harmônicas e rítmicas regionais, a categoria inclui, mas não se limita ao Afrobeat, Afro-fusion, Afro Pop, Afrobeats, Alte, Amapiano, Bongo Flava, Genge, Kizomba, Chimurenga, High Life, Fuji, Kwassa, Gêneros Ndombolo, Mapouka, Ghanaian Drill, Afro-House, Hip-Hop sul-africano e Ethio Jazz."

Melhor Gravação de Dança Pop

"Reconhece faixas e singles que apresentam música dançante e acelerada que segue um arranjo pop. As gravações de dança pop qualificadas também apresentam fortes batidas rítmicas, instrumentos eletrônicos significativos com ênfase na performance vocal, melodia e ganchos. Os remixes de dança são elegíveis apenas na categoria de melhor gravação remixada e não podem ser inscritos na melhor gravação de dança pop."

Melhor Álbum de Jazz Alternativo

"Esta categoria reconhece a excelência artística em álbuns de jazz alternativos individuais, duos, grupos/conjuntos, com ou sem voz. O jazz alternativo pode ser definido como uma mistura de gêneros, híbrido envolvente que mistura jazz (improvisação, interação, harmonia, ritmo, arranjos, composição e estilo) com outros gêneros, incluindo R&B, hip-hop, clássico, improvisação contemporânea, experimental, pop, rap, música eletrônica/dance e/ou palavra falada. Pode também incluir as técnicas de produção/instrumentação contemporâneas associadas a outros gêneros."



Com informações da AFP

