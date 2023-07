Gabriel Aragão faz show de lançamento de novo álbum neste sábado

Em meio às imprevisibilidades da pandemia de covid-19, Gabriel Aragão encontrou uma forma de manter a arte viva em si, transformando a necessidade de ocupar a mente em obras que deram novos rumos a sua carreira.

Na época, a banda Selvagens à Procura de Lei estava vindo de um recente lançamento e com esperanças de uma grande turnê, mas a pandemia obrigou o grupo a seguir um novo rumo, levando os outros integrantes de volta a Fortaleza enquanto Gabriel permanecia na casa em São Paulo.

Conhecido por seu trabalho como vocalista dos Selvagens, Gabriel viu tal momento como uma oportunidade de desenvolver um sonho já existente nele desde 2019: lançar o primeiro álbum solo.

Assim, o EP “ABRECAMINHOS” veio ao mundo em 22 de julho de 2022, e, exatamente um ano depois, Fortaleza estará recebendo o show de lançamento do álbum “Rua Mundo Novo”, lançado em 30 de junho deste ano.

Sob a produção de Marcelo Camelo, o disco é composto por 11 canções e traz tanto ideias de Gabriel quanto contribuições de outros artistas, como Tagore e Roberta Campos.

“Isso mexeu muito comigo, essa possibilidade. Eu sempre gostei muito de fazer parcerias de estar conectando dois mundos bem diferentes e, enfim, acabaram surgindo músicas maravilhosas”, comentou o músico.

“Ainda Está no Ar”, por exemplo, é a faixa de abertura do disco é fruto de uma parceria com o também cearense Daniel Medina, a qual marcou a primeira vez em que Gabriel escreveu com alguém de fora dos Selvagens.

Outra participação especial do disco foi a do artista Mateus Fazeno Rock, que estará presente no show de lançamento.

“Eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm se acostumado, principalmente com a minha geração, que é quando o artista entra numa carreira solo e vai ser voz e violão, meio que parece óbvio. Mas para mim, pelo contrário, eu sempre quis fazer coisas ainda maiores”, explica Gabriel.

No evento, oito pessoas estarão no palco para dar vida ao repertório que mistura os projetos solos do artista com os sucessos do grupo Selvagens à Procura de Lei. O show também será a oportunidade do cantor pôr em prática ações socioambientais que sempre quis realizar, como não utilizar plástico na lojinha do evento.

“A gente também conseguiu parcerias muito legais, sendo uma delas com a Casa de Vovó Dedé, que de lá vai estar partindo um ônibus com lanche e ida e volta que vai levar 50 adolescentes para o show”, comenta Gabriel.

Em relação aos próximos passos da carreira, os fãs podem esperar novidades tanto na banda, com música nova em agosto, quanto na estrada solo, com shows de lançamento em outras partes do país, como São Paulo e Rio de Janeiro.

“E a minha vontade é de manter a formação cearense da banda, talvez eu não consiga levar todos os músicos que tocam comigo, mas eu quero muito manter essa cara de cearenses me acompanhando, eu sinto que é importante”, almeja o artista.

Show “Rua Mundo Novo”

Quando : sábado, 22 de julho, às 20h30min



: sábado, 22 de julho, às 20h30min Onde : Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$15 no site Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza



