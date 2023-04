Cearense Gabriel Aragão é indicado ao Prêmio da Música Brasileira

Artista conhecido pelo trabalho na banda Selvagens à Procura de Lei recebeu indicação pela trilha do curta "Malhada Vermelha" no 30º Prêmio da Música Brasileira

O cantor e compositor cearense Gabriel Aragão, conhecido pelo trabalho junto à banda Selvagens à Procura de Lei, foi indicado à 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira na categoria Projeto Especial pela trilha sonora do curta documental "Malhada Vermelha". A experiência da "Trilha Malhada", título da obra de Gabriel, marca o ponto de partida da carreira solo do artista.

A trilha de Gabriel mescla elementos sonoros típicos do Ceará, como pífanos, a sintetizadores e violão. Participaram da obra artistas como Rodger Rogério, Régis Damasceno, Igor Caracas, Lorena Nunes e Ferreira Júnior, entre outros.

Ouça o single "A Vida Reina", com Rodger Rogério

O artista disputa a categoria com o álbum "Desengaiola", de Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Pedro Miranda e Moyseis Marques, e o disco ao vivo "Baby e Pepeu – Ao vivo no Noites Cariocas", de Baby do Brasil e Pepeu Gomes

A obra audiovisual que recebe a trilha de Gabriel é dirigida pelo cineasta, também cearense, Lucas Dantas. Lançada originalmente em 2014, ela foi atualizada quase 10 anos depois com reedição de imagens e narração em português, além da trilha sonora original.

O roteiro do curta se concentra nos impactos da retirada dos moradores da antiga cidade de Jaguaribara para a construção do Açude Castanhão. A inspiração veio da própria família, uma vez que parentes do cineasta estavam entre os removidos do município.

"Malhada Vermelha" irá estrear no Brasil de forma acessível, podendo ser assistido gratuitamente no YouTube. Já as músicas que compõem a trilha também podem ser ouvidas no Youtube e nas principais plataformas.

"Trilha Vermelha"

Onde: ouça no link www.ingroov.es/malhadavermelha

