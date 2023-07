Feira de artesanato, gastronomia e moda acontece na Beira-Mar

A Feira Fama 2023 começa nesta quarta-feira, 19, a partir das 17 horas, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O evento reúne artesãos, desfiles de moda e diversas atividades culturais até o dia 23 de julho, das 17 às 22 horas, no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante. A feira é aberta ao público e a entrada é gratuita.

Nos stands da feira será possível encontrar confecções masculinas, femininas, infantis e de moda praia, acessórios, artigos de decoração, agricultura familiar e pratos típicos. A programação também conta com apresentações culturais, aulas-show, capacitações, oficinas de gastronomia, crochê, artesanato, consultorias em planejamento, marketing digital, gestão financeira, gestão empresarial, inovação e tecnologia. Além de rodas de conversas, palestras e apresentações tradicionais como o maracatu, embolada, quadrilha e forró pé de serra.

Desfile de moda na Feira Fama Crédito: Divulgação

A edição deste ano utiliza o selo Simplesmente Elas, que na compra de qualquer produto sinalizado com esta marcação parte da verba será destinada para fortalecer o empreendedorismo das mulheres do semiárido.

Saiba mais sobre a Feira Fama

A Feira Fama surgiu há mais de 32 anos, mas há 20 anos recebe este nome e engloba o artesanato, a moda e a gastronomia. Ao longo do tempo, o evento expandiu seu escopo e consolidou sua visão com os diversos setores da economia cearense, como destaca a idealizadora da Feira, Dalvani Mota.

"Essa diversidade de atividades e parcerias proporciona uma experiência enriquecedora para os participantes da Feira Fama, possibilitando a troca de conhecimentos, a exposição de produtos e a valorização das micro e pequenas empresas. A ideia nasceu da necessidade de estimular os artesãos, micro e pequenas empresas dos setores da indústria, comércio, serviços e agricultura familiar a explorarem novas formas de oferta, promovendo ações direcionadas à valorização dos produtos locais e destacando tanto o território quanto as pessoas que trabalham e vivem nele", comenta.

Apresentação artística na Feira Fama Crédito: Divulgação

Inscrições para oficinas

As inscrições para as oficinas, consultorias e programação da Feira Fama 2023 podem ser feitas presencialmente no dia e local do evento.

Feira Fama 2023: A Cultura do Ceará encontra-se na Beira-Mar

Quando : 19 a 23 de julho, de 17 às 22 horas



: 19 a 23 de julho, de 17 às 22 horas Onde : Beira-Mar Fortaleza (no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante)



: Beira-Mar Fortaleza (no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante) Instagram: @feirafamaoficial

Confira a programação:

Programação gratuita sujeita à alteração e espaço sujeito à lotação de público

Quarta-Feira 19/07



18h30min – Apresentação do maracatu Vozes da África



19 horas – Solenidade de abertura oficial da Feira Fama 2023



19h30min - Desfile Thaty Rabelo Brand



20 horas – Desfile Uniateneu (Coleção Maré Vermelha + Moda & Arte: Conexões e Movimentos)



20h30min – Desfile “Osum”. Com Baobarte + Natural Caxo + Auô Asé



21 horas - Show Aline e Joyce (Mpb)

Quinta -Feira 20/07



18h30min – Apresentação de quadrilha junina com Cia de Ritmos e Danças Populares

19 horas – Roda de Conversa sobre Artesanias e Feitios de Barro no Ceará; VI Encontro de Louceiras e Louceiros; Sesc Herança Nativa com abertura da Uirapuru Orquestra de Barro com Tércio Araripe, Macaio Upecor e Prince George. Mediação de Tércio Araripe e Paulo Leitão



20 horas - Desfile “Di Quebrada”. Com 085, 4town Original, Bout Street, Fated Vision, Hust Street, Mancuda, Preta Chic e Rari



21 horas – Forró Pé de Serra com Forró Mix

Sexta -Feira 21/07

18h30min – Espetáculo “Juntos e Misturados", do Grupo Desiquilibradoz



19h30min – Desfile Feirinha da Beira-Mar



20 horas - Desfile Floresce com Caju Tropical, Folc, Wind e Tangerina Flor



20h30min – Desfile com Felipe Frorrentz



21 horas – Apresentação musical “Sudamérica”, com Dj Ada Porã



Sábado 22/07



18h30min – Embolada de improviso com Poeta Beija-Flor



19h30min – Desfile Feirinha Da Beira-Mar

20 horas - Desfile coleção “Navura” de Rodrigo Tremembé

20h30min – Desfile com Felipe Frorrentz



20h30min – Desfile Loja Colabora



21 horas – Apresentação de chorinho com roda de choro do Pacha

Domingo 23/07



18h30min – Apresentação “Circo Do Chaplin”, com Chaplin Cearense



19h30min – Desfile Feirinha da Beira-Mar



20 horas - Desfile Coleção Nuage Bleus de Lisboa Lima



20h30min – Desfile Fama Store

21 horas – Apresentação Musical com duo Gingado No Choro

