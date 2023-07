Influencers Cearenses: 2ª temporada da série revela detalhes da vida de 5 influencers do Ceará

Estreia neste domingo, 16, a 2ª temporada da série "Influencers Cearenses", que vai mostrar a rotina fora das câmeras de Letícia Marques, Raynne Gondim, Alice Peres, Oficina do Oggin e Xsbel

Acompanhar a vida e a produção de conteúdo dos famosos "influenciadores" faz parte da rotina da era digital. Mas, o que acontece fora desse espaço? Como tais "influenciadores" criam seus vídeos? Onde gravam e como são suas vidas fora das redes sociais?

Para responder essas e uma série de outras dúvidas, O POVO invadiu novamente a casa de cinco celebridades da internet no Ceará para mostrar os bastidores e o dia a dia por trás das câmeras na segunda temporada da nossa série original "Influencers Cearenses". O resultado dessa operação será revelado no dia 16 de julho, no próximo domingo.

CONFIRA AQUI A PRIMEIRA TEMPORADA DA SÉRIE

Do humor, ao universo da moda, transpassando pelo artesanato e conteúdos de "life style" (estilo de vida), a segunda temporada da série "Influencers Cearenses", original do O POVO, será lançada no domingo, 16 de julho de 2023.

A produção contará a história de vida de cinco produtores de conteúdo que atuam no Ceará e estão conquistando uma verdadeira legião de fãs nas redes sociais. A cada domingo, durante, cinco semanas, a série lançará um perfil em texto e a entrevista em vídeo com cada um dos participantes da temporada.

“Arrancamos lágrimas e gargalhadas, descobrimos sonhos e, como o objetivo é viver a realidade, tomamos café, recebemos festa surpresa de aniversário e fizemos uma parente com Alzheimer relembrar o marido falecido. Essa é a vida real de um influencer”, celebra Glenna Cherice, coordenadora do projeto, sobre as entrevistas de 2023.

Série original do O POVO conta em detalhes a vida de cinco influencers cearenses

“A série tem leveza, descobertas e histórias que, até quem é seguidor, pode não conhecer. Essa é a aproximação que desejamos que o nosso público tenha, e que o público dos influencers tenha com a gente”, pontua Glenna sobre as novidades da segunda temporada.

A coordenadora do projeto “Influencers Cearenses” destaca ainda que um dos desafios a serem vencidos na segunda temporada da série é conseguir mostrar aquilo que os próprios influenciadores não costumam mostrar em seus vídeos.

Outro intuito do projeto é "relembrar como tudo começou”, conforme explica Glenna ao destacar que cada um dos cinco criadores de conteúdo irá contar sua própria história, revelando segredos e detalhes até então inacessíveis aos seus seguidores.

Quais são os influencers do Ceará que receberão O POVO em suas casas?

LETÍCIA MARQUES

Aos 33 anos, Letícia Marques é uma grande sucesso nas redes sociais com conteúdo de humor sobre seu o dia a dia na periferia de Fortaleza.

Se declarando a “mãe” de muitas jovens trans que a respeitam, Letícia também produz vídeos para conscientizar as pessoas sobre a vivência e os preconceitos da comunidade LGBTQIAPN+. A jovem é natural de Osasco, São Paulo, e chegou ao Ceará aos 3 anos.

Perfil no Instagram: @leticiamarquesreal

RAYANNE GONDIM



Desde os 16 anos, Rayanne é um destaque no mundo da moda e vem compartilhando sua rotina de modelo na internet.

Agora, com 23 anos, a jovem acumula em seu portfólio experiências pelo mundo inteiro, incluindo trabalhos para a Shein, marca chinesa famosa mundialmente pela sua plataforma varejista de e-commerce.

Perfil no Instagram: @rayanne_gondim

ALICE PERES

Alice tem 16 anos e é uma influencer adolescente com síndrome de down. Ela cria um conteúdo criativo e com muita representatividade em suas redes. Gosta bastante de música e faz aulas de jiu-jitsu, teatro e atua ainda como modelo.

Perfil no Instagram: @mundodealice



OFICINA DO OGGIN

Com conteúdos leves mostrando artesanato em madeira e dia a dia morando em contato com praia e natureza, Oggin, de 33 anos, dá vida ao perfil “Oficina de Oggin” de modo totalmente autêntico.

Com o primeiro grande viral ensinando a fazer uma câmera de madeira reciclada, o jovem do Pirambu, em Fortaleza, conquista o público pela sua criatividade e “jeitinho” engraçado.

Perfil no Instagram: @oficinaoggin

XSBEL

Conhecida como Xsbel nas redes sociais, Isabelle Moreira apropria-se de sua infância e família para expor identidade autêntica nas redes sociais. Seja sobre humor, moda, lifestyle ou até maternidade, a cearense de 26 anos trata com sentimentalidade cada passo de sua vida e já conquistou milhões de seguidores apaixonados pela sua “estética”.

Perfil no Instagram: @xsbel

CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO DA 2ª TEMPORADA DA SÉRIE INFLUENCERS CEARENSES

16/07: Letícia Marques

23/07: Rayanne Gondim

30/07: Alice Peres (Mundo de Alice)

07/08: Oggin (Oficina do Oggin)

14/08: Isabelle Abreu (Xsbel)

O perfil completo de cada influencer será publicado exclusivamente na plataforma O POVO+, do Grupo de Comunicação O POVO. Apesar disso, o vídeo da entrevista completa será publicado em nossos perfis do Instagram (@opovoonline) e do TikTok (@opovoonline), bem como nos perfis respectivos de cada influenciador.