Grupo Nóis de Teatro completa 21 anos e apresenta peças gratuitas

Em comemoração aos 21 anos de existência, o Grupo Nóis de Teatro retorna aos palcos cearenses com duas estreias no mês de julho. O espetáculo “O Que Acontecem Quando os Muros Caem”, na quarta-feira, 19, é resultado do projeto da Escola de Teatros Periféricos com atuação de artistas da periferia de Fortaleza. Na sexta-feira, 21, o grupo também apresenta “Desterro”, com dramaturgia de Altemar Di Monteiro. Todas apresentações serão gratuitas e algumas terão acessibilidades.



Em “O Que Acontecem Quando os Muros Caem” os artistas questionam os limites do território, da identidade, da estrutura socioeconômica, da mobilidade urbana, unindo esses tópicos à arte e à cultura. Na peça com dramaturgia coletiva, resultante da 1° Turma da Escola de Teatros Periféricos, 17 artistas das periferias de Fortaleza e Maracanaú, o intuito é imaginar um mundo sem muros, no qual os costumes e toda forma de experimentar a vida são vistos de uma nova maneira.



Já “Desterro”, encenado por Amanda Quebrada e Henrique Gonzaga, mergulha de forma mais profunda na crise migratória mundial e todas as suas consequências. O trabalho tem a forma de oferenda, ebó, realizada em formato de convocação.



Sobre o grupo Nóis de Teatro



O Nóis é um grupo de teatro com sede na periferia de Fortaleza, no Grande Bom Jardim. Ao longo dos últimos 21 anos, o grupo tem construído uma ação continuada no que diz respeito à circulação de espetáculos, oferta de cursos, intercâmbios e oficinas para a comunidade, contribuindo para a formação de plateia, e incentivando crianças e jovens como sujeitos sensíveis.

Espetáculo: “O Que Acontecem Quando os Muros Caem”

19 de julho (estreia): 19 horas na Sede do Nóis de Teatro (rua José Torres, 1211 - Granja Portugal)



20 de julho: 19 horas - Praça Conjunto São Bernardo - Messejana



26 de julho: 19 horas - Praça do Beira Rio - Vila Velha



27 de julho: 19 horas - Sede do Grupo Garajal - Maracanaú



29 de julho: 19 horas - Espaço Rogaciano Leite - Dragão do Mar



Gratuito

Espetáculo: “Desterro”



21 de julho (estreia): 19 horas no Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)



22 de julho: 19 horas - Centro Cultural Bom Jardim (acessível em Libras)



28 de julho: 19 horas - Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

