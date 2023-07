Museu de Arte Contemporânea do Ceará abre seleção para estágio

Inscrições para estágio e cadastro de reserva no Núcleo Educativo do Museu de Arte Contemporânea do Ceará seguem até o dia 21 de julho

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), parte do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), divulga vaga de estágio e formação de cadastro de reserva no Núcleo Educativo do equipamento cultural.

As inscrições estão disponíveis até o dia 21 de julho via formulário digital. O programa é direcionado a formação na arte educação museal e tem preferência por candidatos que sejam alunos de licenciatura dos cursos de Artes Visuais, Artes Cênicas, Teatro, Dança ou Música.

Os estudantes devem estar cursando entre o segundo e terceiro semestre da graduação. O selecionado deverá desenvolver ações relativas a mediação, como visitas orientadas e oficina, e receberá bolsa educacional no valor de R$730.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Cantora e atriz Jane Birkin morre aos 76 anos

A divulgação do resultado e da composição do Cadastro Reserva será realizada no dia 4 de agosto. Detalhes estão disponíveis no edital.



Seleção de vagas para o MAC - CE

Quando: até 21 de julho

Inscrições no formulário digital



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:



Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui